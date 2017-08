ChristenUnie Gelderland wil antwoorden van provincie

ARNHEM - De provincie Gelderland blijft te lang zwijgen over de eiercrisis die pluimveehouders heeft getroffen. Dat schrijft Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie Gelderland, in een open brief.

Sinds het uitbreken van de crisis heeft het provinciebestuur volgens Plug nog niets van zich laten horen, terwijl er op 3 augustus door zijn partij schriftelijke vragen zijn gesteld. Dat het op dit moment reces is, is volgens Plug in zijn brief geen excuus:

Plug: 'Wij begrijpen dat in een recesperiode, wanneer velen van vakantie genieten, het wat langer kan duren voordat schriftelijke vragen beantwoord kunnen worden. Maar in een crisissituatie kan het nodig zijn hier toch versnelling in aan te brengen.'

Ook de SGP heeft inmiddels om een standpunt van de provincie gevraagd. Deze partij wil bovendien weten waarom Gelderland als grootste pluimveeprovincie van Nederland nog geen brief aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft gestuurd.

Friesland, Groningen en Drenthe vroegen vorige week wel schriftelijk om steun aan de getroffen kippenboeren. CU en SGP hebben veel kiezers in de christelijke Gelderse Vallei. 'Een openlijke steunbetuiging aan eigenaren van getroffen pluimveebedrijven is het minimale wat nu moet gebeuren', meent de CU, die samen met de SGP zeven provinciale zetels heeft.