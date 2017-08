Scholiere gewond bij lossen van schoolboeken

Foto: Roland Heitink

EDE - Een scholiere van het Pallas Athene College aan de Koekeltse Boslaan in Ede is maandagochtend gewond geraakt. Er was een rolcontainer met schoolboeken op haar gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. De container viel bij het laden en lossen van schoolboeken vanaf de laadklep van een vrachtwagen op de scholiere. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De Arbeidsinspectie gaat de zaak onderzoeken.