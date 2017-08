Mensen met dementie bloeien op in 'droombus'

DOETINCHEM - 'Ik ga drie keer per week met deze bus', zegt meneer Ten Brink. Hij zit op een echte buschauffeurstoel en heeft een groot stuur voor zich. 'Waar we nu heen gaan? Dat weet ik niet', zegt hij.

Meneer Ten Brink woont in verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. Hij is dementerend. De bus waar hij in zit is een nagemaakte bus, een 'droombus'. De ramen zijn videoschermen. Op die schermen is de Achterhoek te zien.

Foto: Omroep Gelderland

Herkenningspunten

'We hebben in een straal van zo'n 20 kilometer rondom Doetinchem rondgereden en opnames gemaakt', zegt Tina Lindenhovius. Haar oma woont in het verpleeghuis en ze komt dus vaak op bezoek.

Zij kwam met het idee voor de bus. 'Je wilt niet altijd naar buiten wandelen en dat kan ook niet altijd', legt Lindenhovius het ontstaan van de bus uit. 'Als ik met mijn oma in de bus zit, dan ziet ze de herkenningspunten. Een gesprek voeren is moeilijk en op deze manier kunnen we het toch ergens over hebben.'

Net een echte bus

'Appeltje eitje zou je zeggen', lacht Lindenhovius. 'Maar er zat veel meer werk in dan ik dacht. Ik dacht: we bouwen even een bus, nou dat heb ik geweten.'

Een aannemersbedrijf heeft de bus, met bijpassend bushokje gebouwd. 'Op een bussloperij kon ik van alles meenemen zodat de bus ook echt lijkt', legt Lindenhovius uit. Een echt stuur, dashboard, koffers. Het lijkt bijna echt. De buitenkant van de bus is voorzien van stickers in de oude G.T.W. kleuren, geel en zwart.

Foto: Omroep Gelderland

'Ik mag nu weer autorijden'

'Ik mag niet meer autorijden vanwege mijn dementie. Maar nu mag ik dat wel en dat vind ik leuk', zegt meneer Ten Brink bedenkelijk. Hij vervoert vandaag mevrouw Weenink. Ze is geboren in Winterswijk en heeft ook een groot deel van haar leven in Doetinchem gewoond. 'Ik weet niet waar we nu zijn.... wij kwamen niet zo ver buiten de stad.'

Kapper in de bus

Volgens Lindenhovius brengt de bus rust. 'Bewoners die onrustig zijn, worden hier rustig in de bus. Er is zelfs een dame die heel onrustig is als ze bij de kapper zit. Nu zetten ze haar in de bus terwijl haar haar gedaan wordt en is er niets aan de hand. Echt super dat het zo werkt!'