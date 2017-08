Wielrenner Koen Bouwman mag opnieuw naar de Vuelta

ULFT - Koen Bouwman uit Ulft start zaterdag in de Ronde van Spanje.

De 23-jarige wielrenner is opgenomen in de selectie van Lotto-Jumbo voor de Vuelta. Vorig seizoen deed hij voor het eerst mee in Spanje, waar hij toen zwaar heeft afgezien.

'De eerste tien dagen waren pittig. Vooral de dag voor de rustdag ging het vrijwel de hele dag vol gas, wat het verlangen naar de rustdag alleen maar groter maakte', liet Bouwman toen optekenen.

Dit seizoen heeft de Achterhoeker zich verder ontwikkeld. Hij won een etappe in het Criterium Dauphiné en pakte ook de bolletjestrui in de Franse etappekoers.