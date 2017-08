'Eind deze week zijn kadavers Erichem opgeruimd'

ERICHEM - Aan het einde van deze week zijn alle kadavers van de brand in het Betuwse Erichem opgeruimd. Dat zegt woordvoerder Jan Voermans van varkenshouder Straathof.

Met vier kranen zijn opruimploegen in de weer om alle kadavers uit de afgebrande stalresten te halen. 'Aan het einde van deze week moeten alle kadavers opgeruimd zijn. Ja, het gaat mooi snel', meldt Voermans.

'Er wordt hard gewerkt om alles op tijd op te ruimen. Volgende week gaan bedrijven de omgeving opruimen. Alles dat binnen het bereik van de afzettingslinten ligt moet worden gereinigd.'

Schoonmaken omgeving

Bij de brand in de stal kwam asbest vrij waardoor de directe omgeving van de brand is vervuild. 'Speciale bedrijven worden ingehuurd om die omgeving schoon te maken, dat is specialistisch werk', aldus Voermans.

Oorzaak brand onduidelijk

Over de oorzaak van de brand is niets bekend en dat zal waarschijnlijk zo blijven, denkt Voermans. 'De politie heeft afscheid genomen en de brandweer wil geen uitvoerig onderzoek doen, omdat er sprake is van asbest. De verzekeraar heeft wel uitvoerig onderzoek gedaan, maar ook zij kunnen geen oorzaak vaststellen.'