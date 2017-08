Twee aanhoudingen door lokfiets op station

LOCHEM - De politie heeft zondagmiddag een 42-jarige Zutphenaar en een 20-jarige Arnhemmer aangehouden. Ze liepen tegen de lamp, omdat ze een lokfiets wilden stelen.

De lokfiets stond gestald op het station in Lochem. Daar werd de fiets door de verdachten in een auto geladen. De politie zag dat de lokfiets in beweging was en kon het voertuig na een korte achtervolging aanhouden op de Kapperallee in Eefde.

De verdachten zijn opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex in Doetinchem.