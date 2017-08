Advocaten storten zich op eierschandaal

ARNHEM - Tientallen pluimveehouders zoeken juridische bijstand rond het schandaal met het bestrijdingsmiddel fipronil. Een kantoor in Groningen behartigt de belangen van 31 kippenboeren, zegt raadsvrouw Anita Winter van Bout Advocaten. Ook een Wagenings kantoor heeft zich op de zaak gestort, maar wil niet zeggen om hoeveel gedupeerde pluimveehouders het gaat: 'We werken er met drie mensen aan.'

A&S Advocaten in Wageningen behartigt de belangen van 'een aantal cliënten' en wil niet zeggen hoeveel het er zijn. Raadsman Piet-Hein van Spanje zegt dat bij zijn kantoor 'één schrijnend geval bekend is van een cliënt die dringend hulp nodig heeft'. 'Mogelijk leidt dit tot een kort geding, maar het is lastig', zegt Van Spanje daarover.

Zijn kantoor werkt met drie advocaten aan de zaak. 'We zijn nu aan het inventariseren hoe hoog de kosten van een procedure zijn. En hoe meer het er zijn, hoe lager de kosten uiteraard.'

Van Spanje schat in dat bij de eigenaren van Chickfriend, Martin van de B. en Mathijs IJ. weinig te halen valt. 'Ik denk dat we kansrijker zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.'

Kritiek op NVWA

De kritiek op voedselwaakhond NVWA zwelt verder aan. Een pluimveebedrijf in de Achterhoek werd behandeld met fipronil, nadat de NVWA bij Chickfriend in Barneveld de administratie in beslag had genomen. Weer een fout van de NVWA, klinkt het bij landbouworganisatie LTO. 'Pluimveehouderijen werden geblokkeerd, terwijl Chickfriend doorging met het bestrijden van bloedluis', zei een woordvoerder zaterdag.

Anita Winter van Bout Advocaten in Groningen laat weten momenteel 31 gevallen van gedupeerde pluimveehouders te onderzoeken. 'Dat kan een grote zaak worden, maar alle gevallen van schade zijn individueel', zegt Winter.

'Mogelijk een goede regeling'

Ze houdt de optie open dat het mogelijk niet komt tot een civiele rechtszaak 'als de overheid bereid is een regeling te treffen voor de pluimveehouders'. Voor een schikking in de zaken die ze behandelt is het nog te vroeg. 'De schade van cliënten is nog niet bekend.'

'Ik richt mijn pijlen op iedereen', gaat Winter verder. 'Dus ook op Chickfriend, de NVWA, de Belgische leverancier van fipronil Poultry-Vision en mogelijk dat ook Pro-Farma in beeld is.' Het Brabantse Pro-Farma zou in fipronil hebben gehandeld, maar eigenaar Nick H. zegt tipgever te zijn van de NVWA.

Winter bestudeert of de NVWA nalatig is geweest. 'Als de NVWA in november 2016 al was getipt over fipronil, waarom viel dan pas veel later een besluit tot een blokkade van pluimveehouders?'

Weer eieren in winkel

Consumenten kopen nu weer volop eieren. 'De schappen zijn weer gevuld, het is business as usual', zegt René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De schade voor de supermarktbranche loopt volgens hem echter in de 'tientallen' miljoenen. 'We hebben in 4000 supermarkten de schappen deels leeg moeten halen, met als gevolg omzetderving. Miljoenen eieren moesten vernietigd worden', aldus de CBL-directeur.

De supermarkten willen de schade die ze opliepen door de met fipronil besmette eieren verhalen op de pluimveesector. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders stelt dat de sector het niet kan betalen. Volgens de pluimveesector bedraagt de schade voor kippenboeren minimaal 150 miljoen euro.

