Grote parkeergarage Tiel eindelijk open

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - De parkeergarage Westluidense Poort in Tiel is maandag eindelijk geopend. De opening, die eerder in maart was aangekondigd, liet maanden op zich wachten. De garage heeft nog niet het benodigde certificaat voor de brandveiligheidsinstallatie.

De garage kan nu toch open, omdat er permanent drie brandwachten aanwezig zullen zijn. De parkeerkelder heeft 588 parkeerplaatsen over 4 verdiepingen. De parkeergarage maakt samen met het cultuurcentrum Zinder onderdeel uit van het project Westluidense Poort dat 43 miljoen euro heeft gekost. De parkeergarage gaat het grootste deel van de parkeerplaatsen aan de Waalkade in Tiel vervangen. Het Waalkadegebied wordt uiteindelijk evenemententerrein. Ondernemers binnenstad zijn blij Gert Jan van Ingen van ondernemersvereniging Hart van Tiel zegt dat de binnenstadondernemers blij zijn met de nieuwe parkeergarage. Wel zijn de horecaondernemers aan het Plein ongerust. Ze vrezen dat ze met hun zaak minder in de loop zitten door het sluiten van veel parkeerplaatsen aan de Tielse Waalkade. De parkeergarage in Tiel is de eerste 14 dagen gratis.