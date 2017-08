Vitens: Spoel na de vakantie de kranen door

ARNHEM - Voor een deel van Gelderland zit de zomervakantie er alweer bijna op. Vitens adviseert mensen die op vakantie zijn geweest bij thuiskomst alle kranen een minuut open te zetten. Dat is volgens het waterbedrijf nodig, omdat de kwaliteit van het water achteruitgaat als het lang heeft stilgestaan.

Uit onderzoek blijkt volgens Vitens dat veel vakantiegangers de kranen bij thuiskomst niet doorspoelen. Dat moet wel, want wanneer de temperaturen in huis oplopen, groeit de kans op het legionellabacterie. Daarnaast geven leidingen en kranen in huis metalen af aan het stilstaande water. Dit kan zorgen voor een onprettige smaak aan het water.

De oplossing is simpel: zet de kranen in huis een minuut open en spoel de waterleidingen zo grondig door. Dit water kan gebruikt worden om de tuin te verzorgen of de auto mee te wassen.

Een aantal andere tips voor vers water na de vakantie: