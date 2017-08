Op deze plekken ga je (gratis) naar een openluchtbioscoop

ARNHEM - Zin om naar de film te gaan maar geen zin om binnen te zitten? Er is een oplossing: de buitenbioscoop. Dit soort filmavonden worden, soms gratis, op verschillende plekken in de provincie georganiseerd. Omroep Gelderland zet er een aantal op een rij.

#1 Openlucht Filmfestival Apeldoorn

Het Vue Openlucht Filmfestival in Apeldoorn is in volle gang. Negen dagen achter elkaar worden er films vertoond op de Bosweide van Stadspark Berg en Bos. Er staan 1000 stoelen op het terrein en, in tegenstelling tot veel andere openluchtbioscopen, is er een tribune waar geschuild kan worden als het regent of hard waait.

Het festival duurt nog tot en met 19 augustus. Toegangskaarten kosten 10 euro. Kijk hier voor het filmprogramma.

#2 BuitenBios Harderwijk

Het Filmhuis Harderwijk en Walhalla, de horecagelegenheid op het strandeiland, verzorgen samen vijf keer een openluchtbioscoop. Het terras van het strandeiland is vanaf 17 augustus elke donderdag het decor van een voorstelling.

Toegang is gratis. Kijk hier voor het filmprogramma.

#3 Buitenfilm Festival Gruitpoort Doetinchem

In Doetinchem kunnen filmliefhebbers van 17 augustus tot en met 19 augustus terecht bij het Buitenfilm Festival van filmhuis Gruitpoort op het IJsselkadestrand.

Het filmfestival wordt voor de vijftiende keer georganiseerd, daarom is er zaterdagnacht een extra film te zien bij de Topsporthal. Een stoel moet je zelf meenemen. Kijk hier voor het filmprogramma.

#4 Drive In Bioscoop Arnhem

De naam zegt het al, bij de Drive In bioscoop in de Arnhemse wijk Schuytgraaf kijk je niet in een klapstoel, maar vanuit je auto naar een film. Niet helemaal in de buitenlucht dus, maar wel een bijzondere filmervaring. Het geluid van de film ontvang je via je eigen FM-radio in de auto.

Het evenement vindt plaats op 18, 19, 20 en 21 augustus. Kaarten kosten 15 euro. Kijk hier voor het filmprogramma.