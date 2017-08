Montferland is een miljonair rijker

ULFT - Een inwoner van Montferland heeft dit weekend één miljoen euro gewonnen. De gelukkige bewoner won de hoofdprijs van loterij Lotto.

De winnaar speelde volgens de Nederlandse Loterij, de organisatie achter Lotto en zes andere kansspelen, mee met een abonnement en had alle zes de getallen goed. De inwoner won daarmee een miljoen euro bruto, zo’n 710.000 euro netto.



Zoals gebruikelijk blijven Lotto-winnaars anoniem. Het is dus niet bekend in welke plaats de loterij is gevallen. Het is de vijfde hoofdprijs die dit jaar door Lotto wordt uitgekeerd.



Foto: REGIO8