Angst en scepsis grootste vijanden van titelfavoriet NEC

NIJMEGEN - NEC is de absolute titelfavoriet in de eerste divisie, die vrijdag begint. Maar de Nijmeegse club moet wel afrekenen met enige scepsis.

NEC heeft een consequent beleid gevoerd bij het halen van nieuwe spelers. Nederlanders met ervaring op eredivisieniveau. En met het aantrekken van onder meer Kevin Jansen, Anass Achahbar, Ted van de Pavert (foto) en Mart Dijkstra werden zelfs ploegen uit de eredivisie afgetroefd. En het zijn tevens spelers die alle andere eerste divisionisten ook wel hadden willen hebben, maar ze kozen voor NEC.

Dat heeft alles te maken met de financiële mogelijkheden van de club. NEC heeft veruit de hoogste begroting en ondanks de degradatie verkeert de club niet in financiële nood. Daarom hoeven er ook geen spelers te worden verkocht en zou het zomaar kunnen dat Joris Delle, Wojciech Golla, Ferdi Kadioglu (foto) en Gregor Breinburg gewoon in Nijmegen blijven voetballen. En mocht één van deze spelers wel vertrekken, dan kunnen er capabele vervangers worden gehaald of zijn die al in huis gehaald.

NEC is dus titelkandidaat nummer één, al zal de suprematie waarschijnlijk niet zo groot zijn als drie seizoenen terug, toen de club alle records verbrak bij het kampioenschap in de eerste divisie. En er is ook reden tot twijfel. Want angst en scepsis zouden de grootste vijanden van NEC kunnen worden. De club speelde afgelopen vrijdag een besloten oefenwedstrijd tegen FC Oss. Om veiligheidsredenen mocht er geen publiek bij. Dat gebeurt vaker, ook bij andere clubs. Maar de pers werd geweerd en de club vond het ook niet nodig om ook maar iets te communiceren over de wedstrijd op de uitslag na (1-2). Deze neiging tot geheimzinnigheid getuigt niet van het zelfbewustzijn dat bij een kampioensploeg past, maar van angst. Terwijl NEC met het surplus aan kwaliteiten in alle linies nergens bang voor zou hoeven zijn. Dit is ook al verkeerd gevallen bij de supporters. De officiële supportersvereniging sprak al verbazing uit over de geheime wedstrijd en op sociale media uiten fans ook massaal hun onvrede.

Scorend vermogen

Maar er is meer scepsis. De vorige clubleiding had weinig krediet meer, maar ook nu zijn de supporters nog niet overtuigd van het gevoerde beleid. Met name de beslissing om de net als assistent aangetrokken Adrie Bogers te promoveren tot hoofdtrainer, leidde tot veel onbegrip. En ook hebben de fans hun vraagtekens bij het scorend vermogen van deze selectie. Spits Anass Achahbar heeft zich mede door een voetblessure nog niet kunnen bewijzen in de voorbereiding en de nog aanwezige aanvallers Jordan Larsson en Kevin Mayi overtuigden geenszins in de oefenwedstrijden die NEC speelde. Daartegenover staat wel dat Jay-Roy Grot lijkt te blijven en die zal zijn doelpunten in de eerste divisie zeker maken. Maar vooral Arnaut Groeneveld (foto) is een revalatie. De vleugelspits scoorde vijf keer in de zes oefenduels die NEC speelde tegen serieuze tegenstanders.

De start van de competitie zal direct bepalend zijn voor NEC. Vrijdag komt Almere City naar De Goffert met als trainer Jack de Gier, die veel fans graag in de Nijmeegse dug-out hadden gezien. En een week later wacht de uitwedstrijd met de andere degradant Go Ahead Eagles. Als de Nijmegenaren die twee duels goed doorkomen, zal het genuil ongetwijfeld verstommen.