Eigenaren Chickfriend horen of ze vrijkomen of niet

BARNEVELD - De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend uit Barneveld, Martin van de B. en Mathijs IJ., horen vandaag of ze in hechtenis blijven of vrijkomen. Beiden werden donderdag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal met het bestrijdingsmiddel fipronil.

Als het Openbaar Ministerie ze langer wil vasthouden, moeten Van de B. en IJ. deze maandag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besluit of het voorarrest verlengd moet worden. De mannen uit Barneveld en Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het bestrijden van bloedluis in kippenstallen met fipronil. Acht locaties in Nederland zijn doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen en een opslagloods in de gemeente Ede. Fipronil is een effectief middel in halsbandjes tegen vlooien bij huisdieren, maar mag in stallen niet worden gebruikt als bestrijdingsmiddel.