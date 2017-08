Inbreker in auto blijkt boos konijn

PUTTEN - De politie in Putten dacht in de nacht van zondag op maandag jacht te maken op een auto-inbreker. Na een melding van 'doffe dreunen' in de Valkstraat gingen agenten op het geboefte af.

Ter plaatse hoorden ze inderdaad irritant lawaai. Maar van een kraak in een auto was geen sprake. Wat was er aan de hand? Een konijn was boos en maakte stampij in zijn hok. Waarom het dier niet 'zen' was is onduidelijk.