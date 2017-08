Twee doden bij autobrand na ongeval Velddriel

VELDDRIEL - Bij een eenzijdig ongeval aan de Hamstraat in Velddriel zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen.

Rond 22.10 uur kreeg de politie een melding van een ernstig ongeval op de Hamstraat. De auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt, tegen een boom geknald en in de sloot terecht gekomen. De wagen vloog daarna in brand.

Beide inzittenden zijn bij het ongeval om het leven gekomen.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.