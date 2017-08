Recordpoging vlaggetjes haken; Neede haakt aan

NEEDE - 23 vrouwen uit Neede haken aan bij het initiatief om een 10 kilometer lange slinger met 40.000 gehaakte vlaggetjes te maken.

De wereldrecordpoging vlaggetjes haken is een initiatief van Debby Nijenhuis, de oprichtster van de Nije stichting uit Hengelo (Ov.). De stichting is de drijvende kracht achter Het Nije huis, dat begon als een inloophuis voor iedereen die kanker heeft (gehad) én hun naasten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een centrum voor (na)zorg en ondersteuning.

De stichting viert volgend jaar haar 10-jarig bestaan en dat wordt gevierd met een wereldrecordpoging vlaggetjes haken. Er moet een 10 kilometer lange slinger met 40.000 gehaakte vlaggetjes komen.

Neede haakt aan!

Gerdi Frankes uit Neede hoorde van het initiatief en samen met haar buurvrouw Rieta van der Linde heeft ze twintig Needse handwerkers gevonden die ook vlaggetjes willen haken.

Waarom? 'Ik haak heel veel, en Gerdi ook. Handwerken is heel populair, het maakt je hoofd zo lekker leeg', zegt Rieta. 'Ik zit in van die Facebookgroepen waar je iedere week een nieuw patroon krijgt voor een deken. Daar doe ik heel actief aan mee, maar ik heb dus heel veel restjes garen in de kast liggen. Dat is hartstikke zonde en nu maak ik de kast leeg voor een mooi doel.'

Rita ten Barge, Cisca Meijer en Ery Bolster uit Neede haken vlaggetjes voor de recordpoging.

6500 vlaggetjes al klaar

Op de website van de Njie Stichting staat dat er al 6.500 vlaggetjes zijn gehaakt, maar dat betekent dat er nog 33.500 vlaggetjes moeten worden gehaakt. En de tijd begint te dringen. Op 13 maart 2018 moeten de vlaggetjes af zijn, want dan bestaat de Nije stichting tien jaar. De slinger wordt dan in het Overijsselse Hengelo opgehangen, zodat de jury van het Guinness Book of Records die kan beoordelen. Het huidige record op gebreide vlaggen staat op 7.000 meter.

Geen wedstrijdje

Maar Rieta benadrukt dat het geen wedstrijd is. 'Het gaat er niet om wie de meeste vlaggetjes maakt, of de mooiste. Het gaat er om dat je samen iets leuks en nuttigs doet. Echt fijn dat we met zo’n gezellige groep van twintig dames bij elkaar zijn geweest om te haken. Nu merk je al dat er alweer meer haaksters zijn aangehaakt', vertelt Rieta.

Wedstrijdje of niet, er is genoeg te doen. Begint het bij u ook te kriebelen? U vindt alle informatie over de langst gehaakte slinger op de Facebookpagina van de actie of de website van de stichting.