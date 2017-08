Hassan wint brons op 5000 meter, Krumins achtste

ARNHEM - Sifan Hassan heeft op de slotdag van de WK atletiek in Londen nog verrassend het brons veroverd op de 5000 meter.

De 24-jarige Arnhemse maakte daarmee haar mislukte optreden in de finale van de 1500 meter meer dan goed. De 31-jarige Susan Krumins uit Nijmegen liep in de finale in het spoor van Hassan naar de achtste plaats.

De Keniaanse Hellen Obiri won zondag goud, de Ethiopische Almaz Ayana zilver.

'Hartstikke blij'

Sifan Hassan verlaat de wereldkampioenschappen atletiek alsnog met een lach op haar gezicht. ,,Ik ben echt hartstikke blij'', zei ze zondag na haar derde plaats op de 5000 meter. Hassan was eigenlijk voor een gouden plak op de 1500 meter naar Londen gekomen. Maar op die race stelde ze afgelopen maandag teleur met een vijfde plaats. ,,Ik weet het niet, ik weet het niet'', stamelde Hassan. Maar zondag na de 5000 meter klonk ze weer zelfverzekerd en opgewekt.

Niet zeker van mezelf

,,Het was best wel makkelijk'', zei Hassan die in het begin van de race de latere winnares Hellen Obiri uit Kenia en de Ethiopische nummer twee Almaz Ayana liet lopen. ,,Ze wilden niet met mij naar de finish gaan. En ik was niet zeker van mezelf na die 1500 meter. Ik wilde niet te snel kapot gaan. Mijn doel was de 1500 meter. Daar heb ik ook voor getraind. Maar brons op deze afstand is mooi.''