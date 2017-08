Niet iedereen geholpen bij kerkdienst met wonderen

ARNHEM - Honderden mensen kwamen de afgelopen dagen naar de kerkdiensten in een grote tent in Arnhem. Daar werd geprobeerd om zieken door middel van gebed te genezen. Vandaag was het de laatste dag, en ook vandaag hoopte een aantal mensen op een wonderbaarlijke genezing...

'Verwacht een wonder!', staat er op het spandoek dat aan de voetgangersbrug bij het winkelcentrum in de Arnhemse wijk Presikhaaf hangt. Naast de tekst een plaatje van een figuurtje dat juichend opstaat uit een rolstoel. Even verderop staat de tent waar de kerkdiensten plaatsvinden. Het is op zondagochtend minder druk dan de voorgaande dagen. Waar er eerder deze week soms achthonderd bezoekers in de grote wit-zwarte tent zaten, is blijft nu een behoorlijk deel van de stoeltjes leeg.

Kanker

Voorganger Bart Kooijker van Evangeliegemeente De Deur is trots op wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is. 'Wat we de afgelopen dagen gezien hebben, is dat mensen die pijn hadden enorm verlicht werden', zegt hij.

Samen met de Zuid-Afrikaanse prediker Riaan Botha vraagt hij via gebeden aan Jezus om de mensen te genezen. Er zijn de afgelopen dagen ook mensen met kanker bij de genezingsdiensten geweest. Kooijker belooft overigens geen 100 procent garantie op volledige genezing. 'Wij adviseren die mensen ook: laat je onderzoeken door een arts.'

Tijdens de kerkdienst wordt er vol passie gezongen onder begeleiding van gitaar, drumstel en keyboard. Prediker Botha neemt daarna het woord. Hij waarschuwt de aanwezigen; de duivel is verantwoordelijk voor het lijden in de wereld.

Aan het eind van de dienst mag iedereen die dat wil naar voren komen voor genezing. Dat gebeurt op het podium. Een vrouw met lymfeklierkanker is als eerste aan de beurt. Nadat Jezus is aangeroepen om haar lichaam te zuiveren, krijgt zij de vraag hoe ze zich nu voelt. 'Beter', antwoordt ze. Of de lymfeklierkanker daarmee uit haar lichaam verdwenen is, blijft natuurlijk de vraag.

'Het doet nog steeds zeer'

Daarna wordt er gebeden voor een vrouw met artritis. 'Het doet nog steeds zeer, ik kan er niets aan doen.' Ze lijkt zich te verontschuldigen voor het feit dat ze niet bij toverslag genezen is van haar kwaal. Na nog tweemaal bidden zegt ze: 'Het gaat nu wel wat beter.' Ze mag daarna weer terug naar haar plek in de zaal.

Een andere vrouw heeft last van haar rug. Haar benen zijn niet even lang stelt voorganger Botha vast. Nadat ze op een stoel is gezet, wordt er andermaal gebeden. 'Het is nu helemaal weg', vertelt ze als ze van het podium af gekomen is. 'Maar ik heb moeite met lange afstanden lopen, dus dat moet ik nog even uittesten.'

En dan is er nog een man in de rolstoel. 'Ik heb MS, een versie waar je hard op achteruit gaat.' Hij is niet gelovig, maar hoopt op een wonder. Maar dat wonder komt niet. Als hem gevraagd wordt uit zijn rolstoel op te staan, lukt dat niet. Het is een treurig gezicht.

'Kunnen dokters iedereen genezen?'

Voorganger Kooijker houdt desondanks hoop. 'Het is voor mij niet een reden om NIET te geloven. Het is voor mij juist een reden om te blijven geloven', zegt hij. Hij begrijpt dat er scepsis is over gebedsgenezing. 'Ja, maar kunnen dokters iedereen genezen?'

De man met MS gaat de volgende keer als er een dergelijke kerkdienst is weer. 'Ik blijf hopen op een wonder.'