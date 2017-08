Partner Jan de Hoop waagt parachutesprong voor behoud Teuge

TEUGE - Zelf durfde Jan de Hoop niet uit een vliegtuig te springen met een parachute, maar zijn partner Coen Lievaart wel.

De presentator van De Hoop op Zaterdag bij Radio Gelderland ging wel mee het vliegtuig in. 'Ik spring echt niet, want ik heb hoogtevrees. We zijn 38 jaar getrouwd en we hebben vanavond een etentje. Het zou prettig zijn als hij het overleeft.'

Coen Lievaart waagde de sprong en genoot enorm in het luchtruim boven de Veluwe. 'Ik droom vaak dat ik vlieg. En nu heb ik het echt gedaan. Het was geweldig.'

Protest tegen vluchtroutes

De actie is bedoeld om meer handtekeningen op te halen voor de petitie tegen de nieuwe vluchtroutes boven de Veluwe vanaf Lelystad Airport. De Hoop protesteert nu via een vlog, omdat het de rust en de natuur van De Veluwe verstoort. En vliegveld Teuge wordt bedreigd in het voortbestaan, omdat bij de nieuwe vluchtroutes het parachutisten niet meer kunnen springen. Het Paracentrum Teuge genereert de helft van de omzet van het vliegveld. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig voor 1 september om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.