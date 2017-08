150.000 dominosteentjes worden rechtop gezet in Arnhem

ARNHEM - Zij noemen zich Dutch Domino Team en zij willen het Amateurrecord Dominostenen, scherp stellen. Acht mannen die helemaal gek zijn van deze steentjes en als sinds vrijdag bezig zijn met de voorbereidingen in de Arnhemse sporthal Kermisland.

Het huidige record is overigens al in handen van DDT. Vorig jaar vielen 108.446 stenen om, in de juiste volgorde wel te verstaan. Dit jaar moeten dat er flink wat meer worden. Het team wil maar liefst 150.000 dominostenen achterelkaar om laten vallen. En al die kleine steentjes moeten de acht mannen toch echt eerst zelf neerleggen op een vloer waar normaal gesproken alleen volleyballers en andere zaalsporters actief zijn.

Het is een verslaving

Voor het record gebruiken de mannen hun laatste vakantiedagen, het zijn tenslotte amateurs. Elke dag zijn zij minstens 9 uur stenen aan het leggen. Een paar duizend per teamlid. Voor een normaal mens zou het behoorlijk lastig zijn om geconcentreerd te blijven, maar DDT'er Jaap Verschuren ziet dat anders. 'Je bent puur bezig met wat je aan het doen bent. Je let nergens anders op. Het is een verslaving', zo legt hij graag uit.

Rekenwerk

Alle leden van het Dutch Domino Team delen de passie voor stenen. Al is Wim Otterdijk naast fanatiek dominofan ook nuchter. Hij weet dat er flink wat rekenwerk komt kijken bij het ontwerpen en vervolgens bouwen van de vele dominosteen-figuren. Maar een rekenfout is snel gemaakt, dus neemt Wim even pauze 'Om te kijken of het ook werkt zoals wij het bedacht hebben.' Wim doet dus een test met een paar honderd stenen die een dambord moeten voorstellen.

In een kwartier

Volgende week zaterdag is de recordpoging in Arnhem. Binnen een kwartier zal dan duidelijk zijn hoeveel van de 150.000 dominostenen om vallen zoals de leden van het Dutch Domino Team hebben bedacht.