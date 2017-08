In Turkije opgepakte Harderwijker Volkan is een 'enorm sociale jongen die van mens en dier houdt'

HARDERWIJK - Harderwijker Volkan Caliskan zit al een week vast in Turkije. Hij werd opgepakt bij een voetbalwedstrijd, omdat hij in de buurt zat van een spandoek dat bedoeld was als steunbetuiging voor twee opgepakte docenten. 'Volkan wist niet wat er op het spandoek stond', zegt zijn broer. De familie van Volkan maakt zich ernstig zorgen.

In het stadion zat hij volgens zijn broer Kemal achter het spandoek met de steunbetuiging voor de docenten: 'maar hij hield deze niet vast en had er ook niet direct mee te maken.'

Seculier gezin

Volkans broer reageert tegenover Omroep Gelderland: 'We hebben totaal geen grip op de situatie. Hij zit in de cel en we mogen hem niet zien. Alleen zijn advocaat mocht bij hem langs. Ik ben al veel gebeld; door parlementsleden, nieuwszenders en allerhande instanties. Morgen vlieg ik zelf naar Ankara, waar Volkan in de cel zit.'

Kemal vertelt dat zijn gezin Alevitisch en seculier is, en niets met de Gülen-beweging te maken heeft. Die beweging wordt verantwoordelijk gehouden voor de coup van vorig jaar, waarna veel mensen uit allerlei geledingen zijn opgepakt in Turkije.

Werk met straathonden

Volkan is een enorm sociale jongen, met een groot hart voor mens en dier, vertelt Kemal. Zijn broer was net terug van een backpackreis en woonde even in Nederland, waar hij 'elke dag bij een asiel te vinden was'. Volkan had hier gesolliciteerd bij mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Daarna vertrok hij voor een cursus naar Ankara, waar hij vrijwilligerswerk deed met straathonden.

