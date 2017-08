Harderwijker opgepakt in Turkije om protesten

HARDERWIJK - Een 24-jarige Turkse Nederlander uit Harderwijk is vorige week opgepakt tijdens een voetbalwedstrijd tussen Besiktas en Konyaspor.

Het gaat om Volkan Caliskan, die spandoeken had opgehangen als steunbetuiging voor twee leraren die opgepakt zijn als protest tegen hun ontslag. Na de coup tegen president Erdogan vorig jaar zijn mensen op allerlei posities in Turkije ontslagen.

Geen Gülenist

De Nijmeegse onderzoeksjournalist Sinan Can bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat de Harderwijker is opgepakt. 'Hij protesteerde met mensen die in het onderwijs werkten en zijn ontslagen. Een hele lieve jongen.' Hij vermeldt erbij dat Caliskan geen Gülenist is. Gülenisten zijn aanhangers van Fethullah Gülen en zijn beweging, die door Erdogan verantwoordelijk worden gehouden voor de coup.

Iedereen die kritisch is wordt opgepakt

Can: 'Het zijn niet alleen de Gülenisten die ze pakken. Ze pakken linkse mensen, Koerden en Alevieten; iedereen die kritisch is.'

Turkse media melden dat Caliskan is opgepakt voor het verspreiden van propaganda voor de extreemlinkse terreurorganisatie DHKP-C (Revolutionair Volksbevrijdingsleger). Zijn oom zegt tegen de NOS dat dit niet klopt. Caliskan is volgens hem 'zo nu en dan hier, zo nu en dan in Turkije.'

Zie ook: In Turkije opgepakte Harderwijker Volkan is een 'enorm sociale jongen die van mens en dier houdt'