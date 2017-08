Elspeet loopt uit om vermiste schaapshond te zoeken: met succes

ELSPEET - Ontroostbaar was schaapherder Christien Mouw uit Elspeet. Haar border collie schrok zaterdagmorgen zo erg dat hij de benen nam. Maar doordat Elspeet uitliep om hond Jos te vinden, bleef haar een drama bespaard.

'Lieve vrienden, even met een snik: mijn Josje, waar ik zo zielsveel van houd is helaas nog niet terug gevonden. Ben ontroostbaar', schreef Christien op Facebook. Jos liep weg op de heide bij de Schotkampweg. Rond die plek werd zaterdag en zondag met man en macht gezocht naar het dier, door Elspeters, vrienden en bekenden. Zelfs speurhonden waren onderweg.

Drones als boosdoener

Christien liep met haar schapen en haar twee schaaphonden Jos en Blix op de heide toen een groep mannen met drones Jos de stuipen op het lijf jaagden. 'Dat geluid is vreselijk, en voor een hond zeker. Hij verdween achter een heuvel. Ik kon nog net een glimp van hem opvangen voor hij uit het zicht verdween.'

De 10-jarige Jos zou nooit zomaar de kudde verlaten, weet Christien: 'Al voed je hem drie dagen niet of hang je hem een biefstuk voor.' Zondagmiddag werd Christien uit haar nachtmerrie gehaald, toen de border collie werd gevonden. Hij had zich teruggetrokken onder een caravan. De hond is nog wat geschrokken en angstig, maar Christien kan haar geluk niet op en liet haar tranen de vrije loop toen haar Josje weer op het nest terug was.