Een kasteel bouwen van 60 miljoen euro en er dan maar zeven maanden wonen

NIJMEGEN - Een vrijwel vergeten kasteel dat ooit midden in Nijmegen stond herontdekken. Dat doe je niet elke dag. Midden in het centrum van Nijmegen stond het. Bijna 100 jaar lang.

Het kan raar lopen in het leven. Kees Moerbeek uit Nijmegen ging vier jaar geleden een ijsje eten. Zijn oog viel op een oude foto op een informatiebord. Hij zag een stukje van een gebouw dat hem boeide. Inmiddels heeft hij er een zoektocht van vier jaar op zitten. Het gebouw bleek een vergeten kasteel, midden in Nijmegen. Hij maakte er een boek en een documentaire over.

24 huizen en een villa voor gesloopt

Het kasteel werd gebouwd door een schatrijke man: Franciscus Johannes Hallo. 'Een heel merkwaardige man was dat', zegt Moerbeek terwijl hij vanaf de Valkhofheuvel naar de Lindenberg kijkt waar het kasteel tot 1954 heeft gestaan.

In 1859 ging mijnheer Hallo met vrouw en kinderen in zijn net afgebouwde, 85 kamers tellende, kasteel wonen. 'Voor het kasteel er stond, stonden er 24 huisjes', verhaalt Moerbeek. 'Plus een villa.' Hij kocht alle 24 huisjes en de villa voor 32.000 gulden en liet ze slopen. En ook de acht linden waar de Lindenberg zijn naam aan dankt, moesten er aan geloven. 'De bomen heeft ie om laten hakken en verkocht als brandhout.'

Het kasteel zelf laten bouwen, kostte toen ruim 200.000 gulden. Moerbeek: 'Dat is ongeveer 60 miljoen wat je nu zou moeten betalen, 60 miljoen euro. Het was overdreven. In alle opzichten was het overdreven.'

'Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak'

Gek genoeg zei mijnheer Hallo Nijmegen al weer snel gedag. Hij heeft slechts zeven maanden in het kasteel gewoond. 'Dat is natuurlijk krankzinnig kort', zegt Moerbeek. 'Hij had in ieder geval een droom. Hij wilde dat kasteel per se bouwen op die plaats. En ik denk dat ie dacht, toen dat kasteel klaar was, dat zijn droom verwezenlijkt was. En meteen ook dacht: dan maar iets anders. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak.'

Na zijn vertrek werd het kasteel een klooster. In 1954 kocht de gemeente Nijmegen het vervallen gebouw en liet het slopen. Nu lijkt het alsof het kasteel van Hallo er nooit heeft gestaan.