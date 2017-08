Verwarde vrouw vermist in Bennekom

BENNEKOM - De politie is op zoek naar een verwarde vrouw van 28 jaar. Zij is sinds 4.00 uur deze morgen vermist in Bennekom.

Het gaat om een getinte vrouw van 1.62 meter lang met halflang zwart haar. Er is nog geen naam van de dame bekend. Ze wordt vermist vanaf de Heelsumseweg. Ze heeft een gezet postuur en draagt een zwarte jas met een plaatje op de linker bovenarm. Mensen die haar gezien hebben, kunnen de politie bellen.