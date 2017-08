Nog een nacht om (met een beetje geluk) vallende sterren te zien

KOOTWIJKERBROEK - Het moest een goede kans zijn om vallende sterren van de Perseïdenzwerm te zien, maar dat viel een beetje tegen. Op de speciaal georganiseerde Perseïden-barbecue in Kootwijkerbroek zagen ze er zaterdagavond maar zes.

Robert de Jong van Astra Alteria vertelt: 'Het was voor ongeveer 95 procent bewolkt. We zagen alleen de allerfelste meteoren, zes in totaal in één uur. Maar dat betekent dat er in dat uur een stuk of 50 langskwamen.'

Dit weekend waren, bij goed weer, de meeste meteoroïden te zien. Ook in de nacht van zondag op maandag zijn met een beetje mazzel veel vallende sterren te zien. De Jong denkt dat het zondagavond een stuk helderder zal zijn. Nieuwe ronden, nieuwe kansen dus voor de liefhebber.

Iedere zomer trekt de Perseïdenzwerm langs de aarde. Als het opnieuw tegenvalt, dan is er volgend jaar weer een kans.

