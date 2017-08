Serrarens ziet De Graafschap als topploeg in eerste divisie

DOETINCHEM - Fabian Serrarens verwacht veel van De Graafschap komend seizoen.

De Doetinchemmers wonnen hun generale repetitie overtuigend met 3-1 tegen Emmen. "Emmen had een goede voorbereiding. Als dat één van de topploegen is, dan zijn wij ook kandidaat. We waren de eerste helft oppermachtig en gaven bijna niks weg. Dit is toch lekker zo voor de competitie. We hebben genoeg oefenwedstrijden gespeeld. Het loopt lekker en dan wil je wel dat de competitie begint."

Serrarens heeft als middenvelder een basisplaats te pakken, terwijl hij ook in de voorhoede kan spelen. "Maar op het middenveld kunnen we proberen om elkaar vrij te spelen. Dat ligt mij wel. Dit was de laatste testcase en ik startte in de basis, dus ga ik ervan uit dat het volgende week ook zo is."