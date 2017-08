Fietser die overleed na aanrijding herdacht in zijn kerk

Eben Haëzerkerk in Apeldoorn. Foto: Wikimedia Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In de Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn is zondagmorgen stilgestaan bij het overlijden van de 24-jarige Bart van den Hul uit Beekbergen. Hij overleed vrijdag na een aanrijding op de provinciale weg in Otterlo.

De ouderling die zondagmorgen de dienst in Apeldoorn opende, vertelde dat Bart een trouw bezoeker was van de kerk en de activiteiten eromheen. Vanuit de gemeente werd sterkte gewenst aan het gezin van Bart, dat in Veenendaal woont. Zijn ouders verloren eerder een dochter, aldus de ouderling. Nadat twee minuten stilte werd gehouden, zongen de gemeenteleden twee verzen van Psalm 103. Bij het oversteken van de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Hoenderloo ging het vrijdagmorgen mis. Bart werd met zijn fiets geschept en overleed die avond in het ziekenhuis in Nijmegen. Hij werkte bij de slager en woonde op zorgboerderij De Poedelick in Beekbergen. Zie ook: Man die zwaargewond raakte bij ongeluk is overleden