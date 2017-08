Dronken jongen verzint mishandeling op camping

NUNSPEET - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag druk geweest met een verzonnen mishandeling in Nunspeet.

Een jongen zei dat hij op een camping was mishandeld. Hierdoor was hij twee tanden kwijtgeraakt. De politie stelde een onderzoek in en kreeg al snel het vermoeden dat het verhaal niet klopte. Toen agenten de jongen en zijn vader hiermee confronteerden, kwam de aap uit de mouw: de jongen was gevallen. De politie laat het hier niet bij zitten. 'Hij heeft ons onnodig aan het werk gezet, waardoor wij niet elders konden zijn', zegt een wijkagent op Twitter. 'Dit heeft gevolgen voor hem.' Volgens de politie was de jongen onder invloed. Zijn vader heeft hem mee naar huis genomen.