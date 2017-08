Drugslab in Noordijk: twee aanhoudingen

NEEDE - De politie heeft twee mensen aangehouden na een inval in een drugslaboratorium in het Achterhoekse Noordijk.

Bij de inval in een schuur aan de G.L. Rutgersweg werd direct al een 27-jarige man uit Assen aangehouden. Later is in Borculo een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Agenten stuitten in de schuur op een ruimte waar flessen en vaten met chemicaliën stonden. Er werd bij de zoekactie ook een politiehelikopter ingezet, die enige tijd boven Noordijk heeft gevlogen.

De politie was zaterdag nog druk bezig met het naar buiten brengen van pallets met vaten. Die werden in een grote vrachtwagen geladen.

Volgens buurtbewoners zat er sinds begin dit jaar een echtpaar in het pand. De twee zeiden dat ze onder meer een straatmakersbedrijf hadden. Buurtbewoners zeggen het vreemd te vinden dat het er overdag zo stil was. 's Nachts blaften juist de honden.