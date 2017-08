Aanhouding na vondst groot drugslab in Noordijk

NEEDE - De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een pand aan de G.L Rutgersweg in het Achterhoekse Noordijk. Het zou gaan om een drugslaboratorium.

Bij de inval is ook een politiehelikopter ingezet die enige tijd boven Noordijk heeft gevlogen. Later op de avond is in Borculo een persoon is aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met het drugslab.

In verband met het lopende onderzoek kan de politie nog geen verdere uitspraken doen.