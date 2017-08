Auto brandt uit in Culemborg

CULEMBORG - Een auto is zaterdagavond uitgebrand aan de Parklaan in de Culemborgse wijk Terweijde.

De brand werd rond 22.20 uur gemeld. Buurtbewoners hoorden een knal en gerinkel van glas. Mogelijk is een ruit van de auto ingeslagen en een brandend voorwerp in de cabine gegooid, een tactiek die vaker wordt gebruikt in Culemborg. Doordat de auto kortsluiting heeft gemaakt is de wagen gaan rijden en op een groenstrook tot stilstand gekomen.

De auto stond geparkeerd in een parkeervak bij een flat aan de Parklaan, vlakbij de Terweijdelaan. De eigenaren zijn, naar verluidt, op vakantie.

De Fiat Punto is door een bergingsbedrijf weggesleept. De brand wordt door de politie onderzocht.