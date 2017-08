Blaudzun geniet van debuut op Huntenpop

ULFT - Blaudzun genoot zaterdagmiddag van zijn debuut op Huntenpop. De zanger speelde voor het eerst met zijn band op het festival in Ulft en genoot zichtbaar van het publiek voor het hoofdpodium.

'Het is heel erg fijn publiek, sexy mensen die aan het genieten zijn in de zon', zei frontman Johannes Sigmond tegen Regio8. 'Ik heb nog geen tijd gehad om bij andere podia te kijken, maar de energie is heel fijn’, vertelt de artiest die met zijn eigen band werkt aan nieuwe muziek. 'Ik ben bezig met een nieuw album, dus ik vlieg van studio naar show. Het album gaat dit jaar nog niet uitkomen, dat wil ik niet.'