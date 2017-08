Bruns scoorde nog nooit in GelreDome: 'Dit voelt goed'

ARNHEM - Twee minuten had middenvelder Thomas Bruns nodig om te scoren voor zijn nieuwe ploeg Vitesse. De voormalig middenvelder van Heracles wist een voorzet van Büttner binnen te tikken.

'Dat was lekker beginnen moet ik zeggen. Búttner zag me vrijstaan en ik hoefde alleen maar binnen te tikken. Ik heb nog nooit gescoord in GelreDome, ook niet met Heracles. Dat voelt dus goed, helemaal het nu voor de goede kleuren is.'

Bruns gaf de aanzet voor een goede eerste helft van Vitesse. 'We voetbalden overal onderuit. Het had wel 5 à 6-0 moeten staan, dat had dus beter gekund.'

'We kunnen hoog eindigen'

Het bleef bij 4-1, maar daardoor kwamen de Arnhemmers wel bovenaan in de eredivisie. 'We zijn koploper en mijn andere cluppie uit Almelo heeft ook gewonnen. Ik hoorde dat meteen toen ik gewisseld werd. Het is natuurlijk al verleden tijd, maar ik vind het leuk dat ze winnen van Ajax. Voor ons is het nu zaak om keihard ons best te blijven doen. We hebben een goed team om hoog te eindigen.'