Bryan Linssen: 'Ik heb nog nooit bovenaan gestaan'

ARNHEM - Vitesse-aanvaller Bryan Linssen had een mooie avond. Hij speelde zijn eerste competitiewedstrijd met de Arnhemmers en scoorde meteen. Daarnaast staat hij met zijn club nu bovenaan in de competitie.

'Staan we bovenaan? Dat heb ik nog nooit gestaan, dus dat is wel mooi', zegt de glunderende aanvaller na afloop.

Maar Linssen kon al eerder op de avond een grote glimlach op zijn gezicht toveren toen hij de 2-0 maakte na 20 minuten voetballen. 'Ja, dat was lekker. Ik zei voorafgaand aan de wedstrijd nog tegen Foor dat ik snel die eerste moet maken. Als je van die '0' af bent, hoef je daar niet meer tegen aan te hikken.'

De rest van de ploeg hoefde ook niet lang tegen NAC aan te hikken. 'Het was niet lange halen snel thuis, maar we waren duidelijk een maatje te groot voor NAC. We voetbalden ontzettend goed en we stonden naar elkaar te lachen op het veld. Al met al een topavond zo.'