Basis De Graafschap krijgt al vorm

DOETINCHEM - Het basiselftal waarmee De Graafschap de competitie ingaat, krijgt al aardig vorm.

De elf die tegen FC Emmen begonnen, zouden zomaar aan de start kunnen staan bij de seizoensopening tegen Jong PSV volgende week. Trainer Henk de Jong wil dat nog niet bevestigen. "Dit zegt nog niet alles, maar wel grotendeels. Ik ga het eerst de spelers eerlijk vertellen."

Filip Bednarek lijkt de eerste doelman te worden, maar Agil Etemadi is een serieuze concurrent. Op de rechtsachterpositie gaat het tussen linkspoot Jordy Tutuarima en Elvio van Overbeek. "Elvio vond ik in het begin niet scherp, maar nu komt hij eraan. Maar Jordy kan vanaf rechts een voorzet geven, maar kan ook binnendoor. We kunnen meerdere kanten op, dat is wel mooi."

Myenty Abena en de broers Nieuwpoort, Sven en Lars, vormen het centrale trio achterin. Andrew Driver is eerste keus als linksback. Kevin van Diermen en Bart Straalman staan er voorlopig naast. Op het middenveld zijn Mark Diemers en Tim Receveur de controleurs. Dat gaat ten koste van Robert Klaasen. De aanvallend ingestelde Fabian Serrarens is de derde middenvelder.

Voorin kiest De Jong vrijwel zeker voor Anthony van den Hurk en Daryl van Mieghem, die beiden een hattrick maakten in deze voorbereiding. Routinier Sjoerd Ars (foto) moet voorlopig genoegen nemen met een plek op de bank.