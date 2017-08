Veel dikke zwarte rook bij brand autorestauratiebedrijf Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Er heeft zaterdagavond brand gewoed bij een autorestauratiebedrijf aan de Mercatorstraat in Lichtenvoorde. De brandweer behandelde het als een grote brand omdat het om een groot pand gaat.

De brandweer rukte uit met 3 blusvoertuigen en een hoogwerker. Het pand van 1000 m2 stond vol dikke, zwarte rook.

Omdat er geen personen meer in het pand aanwezig zijn probeert de brandweer het risico voor het personeel te minimaliseren. De brandweer was daarom enige tijd op zoek naar een manier om toegang tot het pand te krijgen, maar waardoor zo min mogelijk zuurstof het pand in kan komen. Als dat was gebeurd had het vuur namelijk kunnen oplaaien.

Veel rook- en roetschade

Volgens de brandweer stond container met afval en papier in brand, wat voor veel rookontwikkeling zorgde. Het gehele pand heeft rook- en roetschade, een werkplaats heeft brandschade. Hoe de brand in de container kon ontstaan is niet bekend.

De eerste melding van de brand kwam binnen rond 21.31 uur. Om 22.12 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.