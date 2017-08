Visser zevende in finale 100 meter horden op WK Atletiek

Nadine Visser. Foto:ANP

ARNHEM - Nadine Visser is bij de WK atletiek in Londen op de zevende plaats geëindigd in de finale van de 100 meter horden.

De 22-jarige Arnhemse klokte 12,83 en bleef daarmee zes honderdsten af van het stokoude Nederlands record van Marjan Olyslager uit 1989 (12,77). Goud was voor de Australische Sally Pearson in 12,59. Zilver ging naar de Amerikaanse Dawn Harper Nelson in 12,63, brons was voor de Duitse Pamela Dutkiewicz in 12,72.