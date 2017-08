Van Henk de Jong mag de competitie beginnen

DOETINCHEM - Henk de Jong is tevreden over de voorbereiding van De Graafschap, maar de trainer vindt het nu wel genoeg geweest.

"Er zijn clubs die hebben acht weken voorbereiding. Dan word je er op een gegeven moment gek van. Wij hebben mooi zes weken en drie dagen. Dan zijn de jongens er klaar mee. En de supporters ook, die willen los. En ik ook."

"De scherpte begint te komen. We hebben een hele aardige ploeg en we kunnen wel wat potten breken. We hebben echt weerstand gehad in de voorbereiding, dat heb je ook nodig. Vandaag tegen Emmen vond ik de eerste helft geweldig. Er moeten er alleen nog meer in, dat was in vorige oefenwedstrijden ook al zo."