Vitesse voorlopig koploper in eredivisie door ruime winst op NAC

ARNHEM - Vitesse heeft in speelronde één voorlopig de koppositie veroverd in de eredivisie. Bij de 4-1 winst op NAC Breda speelden vooral de nieuwkomers aan Arnhemse zijde een belangrijke rol. En door de winst was er natuurlijk veel te genieten bij de Arnhemse fans.

92': Afgelopen! Vitesse wint en is voorlopig koploper in de eredivisie.

90': Twee minuten extra tijd.

87': Vitesse tikt de wedstrijd rustig uit. Er gebeurt weinig meer op het veld.

82': Arnold Kruiswijk gaat eraf, Miazga komt er dan nu wel in.

77': Voor het laatste kwartier komt Luc Castaignos bij Vitesse. Hij maakt ook zijn debuut voor de Arnhemmers. Tim Matavz gaat eraf.

76': GOAL! Rashica gaat op avontuur, creëert ruimte voor zichzelf en haalt uit. Via de paal gaat zijn bal binnen, Vitesse is nu virtueel koploper.

70': Charlie Colkett komt in de ploeg bij Vitesse. Thomas Bruns verlaat het veld voor hem.

69': GOAL! Maar niet voor Vitesse. Rechtsback Dabo geeft Manu Garcia wel heel veel ruimte. De buitenspeler geeft een uitstekende voorzet op Ambrose, die keurig raak kopt.

68': Daar was bijna de 4-0. Een afgeslagen bal komt voor de voeten van Navarone Foor, die niet twijfelt. Zijn schot verdwijnt alleen net naast de goal van NAC.

67': Büttner ligt geblesseerd op de grond.

65': Hoewel het vuur op het veld even gedoofd lijkt, moeten ze daar op de tribunes niets van weten.

62': De enige geblesseerde bij Vitesse, Hertog, kan tevreden toekijken.

60': Hij keerde van Chelsea terug naar Vitesse, maar mocht nog niet in de basis starten. Komt hij er zo wel in? Miazga loopt in ieder geval warm.

55': Invaller Fernandes probeert het eens van NAC, maar Remko Pasveer staat nog altijd lachend in zijn goal. Hij hoeft weinig te doen vandaag.

49': Henk Fraser kennende wil hij nog wel één of twee doelpunten zien van zijn ploeg, ook al staan ze 3-0 voor.

47': Een van de NAC-fans, die in de eerste helft verwijderd werden van de tribune, zou opgepakt zijn door de politie.

45': Dat was ook meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft. Een helft waarin Tim Matavz toch wel een van de meest opvallende spelers was.

45': Zowaar een kans voor NAC. Een volley van Garcia wordt stijlvol over de goal getikt door Remko Pasveer.

43': Linssen haalt snoeihard uit, maar Arno Verschueren van NAC ligt bijna knock-out op de grond. Dit was echt een hele harde bal op zijn hoofd. Het is een wonder dat hij zo snel weer opstaat.

40': En daar had Vitesse alweer op 4-0 moeten komen. Een perfecte vrije trap komt op het hoofd van Kashia, maar de aanvoerder kopt over.

38': Vitesse-supporters vermaken zich prima met de promovendus.

35': Een verwoestende uithaal van Rashica wordt uit de kruising getikt door keeper Noppert, dit had de 4-0 al kunnen zijn voor de rust.

32': GOAL! Vitesse gaat er werk van maken om na vandaag bovenaan te staan in de eredivisie. Rashica legt een balletje prima op het hoofd van Tim Matavz, zo maken drie nieuwelingen vandaag een doelpunt.

27': En zo ging dat wegwerken van het groepje NAC-supporters op de West-tribune.

25': Rai Vloet krijgt een gele kaart na een overtreding op Vitesse-middenvelder Thulani Serero.

22': Dat had de 3-0 al moeten zijn voor Vitesse. Een afvallende bal belandt voor de voeten van Foor. De middenvelder haalt verwoestend uit, maar raakt de lat.

20': GOAL! Daar is de 2-0 alweer! Via Matavz komt de bal voor de voeten van Linssen die geheel vrij staat voor keeper Noppert. De linksbuiten mist dan ook niet en scoort ook zijn eerste voor de Arnhemmers.

19': De huis-dj van Vitesse laat de kritiek op zijn muzieksmaak niet zomaar voorbij gaan.

15': Büttner maakt een gedreven indruk in de openingsfase. Hij stoomt al meerdere malen op aan de linker kant en was dus verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0.

10': Wat opwinding op de West-tribune. Stewards grijpen in en verwijderen een groep NAC-supporters.

6': Matavz met een technisch hoogstandje in het strafschopgebied, hij krijgt alleen niet de kans om te schieten.

2': GOAL! En de eerste goal van dit jaar ligt er ook al in. Na een goede pass van Matavz op Büttner kan de back de bal prima voor de goal leggen. Daar staat middenvelder Thomas Bruns klaar om de 1-0 binnen te schieten. Het is zijn eerste doelpunt voor Vitesse.

1': We zijn begonnen!

20.43 uur: De spelers komen het veld op.

20.41 uur: Niet iedereen kan de muziek in GelreDome waarderen..

20.40 uur: Aan de zijde van NAC zien we ook nog een oude Vitesse-bekende. Trainer van de Bredanaars is Stijn Vreven, die van 2004 tot 2006 in Arnhem voetbalde.

20.35 uur: Castaignos heeft honger. Honger naar goals en honger naar speelminuten. Dat is vandaag alleen nog niet vanaf minuut één mogelijk. Fraser houdt de nieuwkomer nog even op de bank.

20.30 uur: Trainer Henk Fraser begint aan zijn tweede seizoen bij Vitesse. Door de grote concurrentie in de groep wordt er dit jaar veel van zijn managementkwaliteiten gevraagd. 'Maar dat is wel een van mijn kwaliteiten', zo gaf hij aan bij Omroep Gelderland.

20.25 uur: Vanwege het 125-jarige bestaan is het programmaboekje vandaag in retrostijl.

20.22 uur: De spelers zijn bezig met de warming-up.

20.20 uur: Vandaag één blessuregeval bij Vitesse. Mascotte Hertog moet op de bank blijven, want hij heeft een blessure opgelopen aan zijn vleugel.

20.15 uur: Vitesse-trainer Henk Fraser houdt vast aan de basis van vorige week, toen de Arnhemmers met 1-1 gelijkspeelden in De Kuip tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

Dat betekent dat Remko Pasveer op doel staat en dat Eloy Room tweede keeper zal zijn. Nieuwkomer Luc Castaignos zal ook op de bank beginnen. Tim Matavz krijgt de voorkeur in de spits.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor, Rashica, Matavz, Linssen.