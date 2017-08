'NVWA had Chickfriend preventief moeten sluiten om meer problemen te voorkomen'

Foto: ANP

VARSSELDER - Terwijl de eigenaren van Chickfriend die afgelopen week werden opgepakt, en nu waarschijnlijk worden verhoord, verbazen pluimveehouders zich dat de verdachten Mathijs IJ. en Martin van de B. nog na de inval stallen hebben gereinigd. Zo is een pluimveebedrijf in de Achterhoek nog behandeld met fipronil nadat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bij het bedrijf in Barneveld de administratie in beslag had genomen.

Een woordvoerder van Land en Tuinbouw Organisatie zegt dat dit opnieuw een fout is van de NVWA. 'Pluimveehouderijen werden geblokkeerd, terwijl Chickfriend door ging met het bestrijden van bloedluis'. Ook bij pluimveehouder Van Remmen in Varsselder was een bloedluisbestrijdingsklus gepland, op 7 juli. De dag van de inval bij het bedrijf Chickfriend, waarbij administratie in beslag werd genomen. Hij kreeg argwaan toen ze belden dat de klus verzet moest worden. Hij kent de eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend, ze komen al jaren bij hem langs. 'Ze waren drie jaar terug wat losjes, maar de laatste jaren super professioneel,' zegt Van Remmen. Telkens nieuwe middelen Telkens kwamen de medewerkers van Chickfriend met nieuwe middelen op de proppen en onlangs met een goedje met wat nu fipronil blijkt te zijn. Van Remmen vond het vreemd dat hij geen werkbon meer kreeg, ook lieten de mannen weten dat ze geen stallen meer reinigen waar kippen in zaten. Achteraf hadden er nog meer bellen moeten rinkelen, geeft Van Remmen toe. 'Maar nu ben ik ook gedupeerd zelfs nadat de NVWA een inval deed bij Chickfriend. Het kleverige spul zit in 2 van mijn 3 stallen', aldus de pluimveehouder. Luister hier naar het uitgebreide verhaal van Van Remmen Hoe je fipronil uit de stal krijgt blijft de vraag Nog steeds weten pluimveehouders niet hoe je fipronil uit de stal krijgt, er lopen meerdere onderzoeken. De kosten lopen dagelijks op, ook bij Van Remmen. Hij twijfelt of hij de dieren in zijn stallen kan behouden. Van Remmen: 'Ik heb drie stallen, ik weet niet wat er van overblijft.' Volgens LTO had de NVWA Chickfriend preventief moeten sluiten, of de schoonmaakspullen of anti-bloedluismiddelen in beslag moeten nemen. Nog een onbekend aantal pluimveehouders hebben de stallen na de inval nog laten reinigen met het verboden middel anti-luizenmiddel. Volgens Van Remmen gaat het om ongeveer tien bedrijven. Ook de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders noemt het onbegrijpelijk dat Chickfriend niet preventief werd gesloten. De NVWA zegt dat bij de eerste inval geen fipronil is aangetroffen. 'Er zijn hierover Kamervragen gesteld en zoals goed gebruik informeren we eerst de Kamer dan de pers.' Na het weekend hoopt de NVWA meer duidelijkheid te kunnen geven over de gang van zaken.