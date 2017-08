Vier keer uitverkocht, maar groter hoeft het Steengroevetheater niet te worden

WINTERSWIJK - Hollywood lag afgelopen week in Winterswijk. Filmliefhebbers kwamen massaal naar de steengroeve voor de voorstelling Cinema voor een spektakel van drie uur met zang, dans en filmfragmenten.

In 2010 was er een bescheiden start van het evenement, nu is het een begrip in Winterswijk en ver daarbuiten. 'Tegenwoordig zien we heel veel mensen van buiten de Achterhoek', zei voorzitter Dirk Willink eerder deze week. 'Waar de eerste keer slechts 3 of 4 procent van buiten de Achterhoek kwam is dat nu ruim 50 procent.'

Onderscheidend evenement

Tientallen vrijwilligers zijn al tijden in de weer om van het theater een succes te maken. De cijfers van het succes: vier uitverkochte voorstellingen, 3000 man publiek per keer. Dat smaakt naar meer, zou je zeggen.

Maar voor de organisatie hoeft het allemaal niet groter dan dit. Willink: 'Dit is een onderscheidend evenement in Winterswijk. Daar kom je hiervoor naartoe om dat mee te maken.'

