De Graafschap op 3-0 tegen Emmen, hattrick Van Mieghem

DOETINCHEM - De Graafschap speelt de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie thuis tegen Emmen.

TUSSENSTAND: 3-0

Bij de Doetinchemmers begon Jordy Tutuarima als rechtsback. Filip Bednarek kreeg in het doel de voorkeur boven Agil Etemadi.

De thuisclub kwam al snel op voorsprong door een vrije trap van Daryl van Mieghem, die door doelman Telgenkamp verkeerd werd beoordeeld. Van Mieghem was kort daarop weer succesvol toen hij een slecht verwerkte hoekschop met links vol in schoot.

Het was een open wedstrijd, want Emmen had ook zeker dreiging, maar achterin was het gatenkaas bij de ploeg uit Drenthe. Myenty Abena kopte bijna raak en ook Anthony van den Hurk was dichtbij de 3-0. Die kwam er uiteindelijk ook via opnieuw Daryl van Mieghem. Sjoerd Ars lijkt voorlopig de concurrentiestrijd voorin te hebben verloren. De spits uit Didam keek vanaf de bank toe.

Na rust redde Bednarek op een schot van Bijl. Namens De Graafschap had Van den Hurk een uitstekende actie, maar Telgenkamp was nu wel paraat. Nijmegenaar Youri Loen had ook een aardige poging, maar Bednarek reageerde attent. De Graafschap combineerde bij vlagen heel aardig, tot tevredenheid van trainer Henk de Jong.

Na ruim twintig minuten in de tweede helft mocht Ars dan toch invallen voor de man van de drie doelpunten, Van Mieghem. Vervolgens barstte er een wolkbreuk los boven De Vijverberg.

De wedstrijd werd er niet beter op. Emmen was onmachtig en De Graafschap voetbalde minder geïnspireerd. Over negen dagen opent De Graafschap de competitie met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.

Opstelling: Bednarek; Tutuarima (van Overbeek), Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens (El Jebli), Receveur; van den Hurk, van Mieghem (Ars).