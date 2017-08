Surfen over het weiland in Oldebroek

Foto: Omroep Gelderland

OLDEBROEK - Zelfs in de wereld van folklore en traditie wordt soms iets vernieuwd of toegevoegd. Tijdens het oogstfeest in Oldebroek kunnen bezoekers naast een bezoek aan de havenzangers en de dorsmachine ook surfen over het weiland.

Met drie trekpaarden en een zeil kan je al windsurfen. De menner staat op het zeil en laat zich voorttrekken door de paarden. Op het zeil kunnen ook passagiers meesurfen. Volgens de menner was de oudste passagier ooit liefst 102 jaar oud. Toch moeten de jonge waaghalzen in Oldebroek nog even wennen aan het op- en afstappen. Bij de eerste poging rollen een paar in traditionele kleding gehulde tieners door het weiland.