Optimisme op open dag bij De Graafschap

DOETINCHEM - De supporters van De Graafschap zijn optimistisch over het nieuwe seizoen.

Dat bleek op de druk bezochte open dag van de Doetinchemse club. "Nacompetitie of rechtstreeks kampioen worden", zegt een fan. "We hebben wel zin in een feestje. Boerenbruiloft. D'ran!"

Sjoerd Ars was vroeger als fan op jacht naar handtekeningen en nu deelt de spits ze zelf uit. "Dit is mooi. Ik ben hier als kleine jongen ook vaak geweest. Ze komen nu speciaal voor ons, dat is leuk. Je ziet dat de club leeft. Het gevoel begint weer te komen. Ik hoop dat we lekker aanvallend voetballen en veel strijd kunnen leveren en het stadion vol krijgen."

De Engelsman Andrew Driver geniet van alle belangstelling. "Ja, prachtig. Het is voor mij de derde keer. Leuk om iedereen weer te zien. Ik kan Nederlands inmiddels wat beter verstaan, maar zelf spreken is nog lastig. Ja, Superboertje!"