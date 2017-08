'Bekende' autoinbreker op heterdaad gepakt

ARNHEM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige man uit Arnhem aangehouden. Hij brak in bij een auto in de parkeergarage van winkelcentrum Kronenburg.

Het aantal auto-inbraken is in Arnhem-Zuid de afgelopen weken gestegen. De politie meldt inmiddels meerdere verdachten op heterdaad te hebben aangehouden. De verdachte die vrijdagnacht werd aangehouden is een bekende van de politie. De Arnhemmer zit vast en zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank.