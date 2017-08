Nieuwe coach voor rolstoeltennisster Marjolein Buis

BEUNINGEN - Rolstoeltennisster Marjolein Buis uit Beuningen heeft een nieuwe coach. Wouter Kropman volgt Aad Zwaan op.

Kropman is al ruim elf jaar coach bij Rapiditas in Nijmegen en begeleidt diverse spelers op nationaal en internationaal niveau. Binnen het rolstoeltennis is hij een nieuw gezicht. 'Het is altijd mijn ambitie en passie om te werken met spelers die het maximale uit hun mogelijkheden willen halen. Op het moment dat Marjolein mij benaderde, was ik dan ook direct enthousiast!'

Buis beëindigde vorige maand de samenwerking met Aad Zwaan, met wie ze veel succes had. Zo won Buis vorig jaar Roland Garros (enkelspel) en behaalde ze in het dubbelspel olympisch goud in 2012 en olympisch zilver in 2016.

Het eerste toernooi waar Kropman Buis begeleidt, is de US Open in september.

