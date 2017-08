'Ruim tenminste je zooi op': kroegbaas reageert op diefstal uit plantenbak

ARNHEM - Een paar 'baldadige zatlappen' noemt Herman Roordink degenen die vrijdagnacht de rode esdoorn stalen uit een van zijn plantenbakken bij Café De Wacht in Arnhem.

Op Facebook plaatste de kroegbaas een bericht: 'Iemand is waarschijnlijk zo jaloers op onze mooie planten, dat hij of zij het niet kon laten om met zijn of haar gore vieze dievenklauwen vannacht deze plantenbak leeg te schoepen. Veeg op z'n minst even de rotzooi op die je achterlaat.'

Op zoek naar esdoorn?

Roordink kwam zaterdagmorgen aan bij zijn café, toen hij het scenario op de foto aantrof. 'Wij hebben een heel mooie buitentuin, met bakken met onder andere kruiden erin. De rode esdoorn is behoorlijk prijzig, misschien waren het geen zatlappen en was iemand er speciaal naar op zoek geweest.'

Maar Roordink laat zich niet kisten: 'Er gaat gewoon weer een nieuwe plant in. Maar het is wel balen.'