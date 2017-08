Kat Balthazar krabbelt weer op na heftige beschieting

Foto via John Nieuwaal

VUREN - Het gaat de goede kant op met kat Balthazar uit Vuren. Vorige maand werd het dier beschoten met hagel; 16 kogels troffen het lijfje van de kat.

Vele operaties (en de nodige euro's) waren nodig om Balthazar weer op z'n pootjes te helpen. 'Hij ligt nog wel veel op bed hoor', zegt baasje John Nieuwaal. 'Over een paar dagen wordt hij weer geopereerd.'

Afwijkende pootjes

Bij die operatie mag de pin in de heup eruit. De hoop is dat daarna het herstel volledig kan doorzetten. John: 'Misschien dat de achterpootjes wat van elkaar zullen afwijken, maar er zijn ook genoeg mensen met beenlengteverschil.'

Wie was het?

Balthazar moet nog even binnenblijven tot hij volledig genezen is. En dan rest alleen de vraag: wie heeft dit nou op zijn geweten? 'De wijkagent heeft met verschillende mensen met een jachtvergunning gesproken, maar daar kwam niets uit. De kans is klein dat hier nog iemand voor gepakt wordt.'

