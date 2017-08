Remco krijgt groots afscheid na fataal ongeval Harderwijk

HARDERWIJK - Het moet 'de dag van zijn leven worden', zegt Hans Peter Hoeve aan de telefoon. Niet voor hem, maar voor zijn overleden zwager Remco Andringa. Hij werd afgelopen maandag aangereden op de Hoofdweg in Harderwijk en overleed later in het ziekenhuis.

De 35-jarige kok en mede-eigenaar van restaurant Mama's Vollen Pot, dat hij recent met een collega overnam, wordt maandag gecremeerd in zijn woonplaats. Hoeve: 'Pas als hij gecremeerd is, dan heeft hij voor ons deze wereld echt verlaten. Ik denk dat het een heel mooie dag wordt.'

Afscheid en brief

'We houden ons kranig', vertelt Hoeve. Hij en de rest van de familie zijn druk bezig met het regelen van een waardig afscheid voor hun Remco. Een groots afscheid vooral, met een erehaag, rode clubfakkels (Remco was Feyenoord-fan) en een rouwstoet die langs het restaurant rijdt en daar stilhoudt.

Remco's vrouw kreeg daags na het ongeval twee emotionele brieven: een van de 19-jarige Harderwijker die de auto bestuurde die Remco schepte, en een van zijn ouders. Hoeve: 'We hebben de agent die de brieven bracht, gevraagd aan de ouders ons medeleven over te brengen. Want voor hen is dit ook geen gemakkelijke tijd.'

Foto: Hans Peter Hoeve

Dood te vers

Het blijk van medeleven van de bestuurder en zijn ouders wordt erg op prijs gesteld. Maar er is nu nog geen behoefte aan direct contact met hen, daar is de dood van Remco te vers voor. Bovendien wachten Hoeve en Remco's vrouw nog af waar Justitie mee komt als het onderzoek naar de aanrijding is afgerond.

Speculeren willen ze niet. 'Er gaan te veel verhalen rond', zegt Hoeve. Hij doelt op de boze en niet altijd even vriendelijk reacties richting de 19-jarige Harderwijker. Ze hopen slechts dat een passende straf volgt, als uit het onderzoek blijkt dat een strafbaar feit is begaan.